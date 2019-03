Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, assegurou esta segunda-feira que Portugal pediu desculpa pelo “Caso Jamaica”. No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não confirma o alegado pedido de desculpas e diz apenas que Augusto Santos Silva e o seu homólogo angolano “falaram por telefone”.

“Teve [Augusto Santos Silva] a hombridade de me ligar, não só para apresentar desculpas, mas também para sublinhar a forma, com sentido de Estado, como as autoridades angolanas reagiram“, afirmou Manuel Augusto em conferência de imprensa, antes da visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola.

Contudo, num esclarecimento enviado à agência Lusa, o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros afirma nada reconhecer sobre o alegado pedido de desculpas e garante que, por iniciativa de Augusto Santos Silva, ambos falaram ao telefone "logo após os incidentes do bairro da Jamaica", a 20 de janeiro.

Segundo a agência Lusa, os ministros voltaram a abordar o tema a 15 de fevereiro, em Luanda, "quer na reunião bilateral, quer na conferência de imprensa conjunta", mas que "em ambas as ocasiões", a mensagem de Augusto Santos Silva "foi sempre a mesma".

Nesses momentos, o ministro dos negócios Estrangeiros português lamentou “a ocorrência daquele incidente”, agradeceu “a forma como as autoridades angolanas - quer a embaixada em Lisboa, quer o Ministério do Interior - reagiram" e comunicou que “Portugal manteria Angola informada dos desenvolvimentos e conclusões dos inquéritos em curso".