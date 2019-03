Após desafiar uma ordem judicial do Supremo Tribunal, que o proibia de sair do país, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, regressa a Caracas, pondo em xeque o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Horas antes de embarcar, o líder da oposição garantiu que a sua detenção seria "o último erro" que Maduro cometeria.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, garantiu no Twitter que "o regresso em segurança de Juan Guaidó à Venezuela é da maior importância para os EUA. Qualquer ameaça, violência, intimidação contra ele não será tolerada", sublinhando que nesse cenário os norte-americanos terão "uma rápida resposta".

Guaidó passou pelos controlos de imigração do aeroporto de Maiquetía sem qualquer impedimento e sem ser detido, sendo recebido por um grande número de repórteres e por vários embaixadores de países europeus. O autoproclamado presidente interino seguiu de imediato para Catia la Mar, um munícipio costeiro perto do aeroporto, de onde seguirá para Caracas. Escreveu no Twitter: "Estou à espera desse mar de gente que nos inspira e compromete".