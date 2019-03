No último sábado, Nicole Hanselmann, que participava numa prova de ciclismo feminino, na Bélgica, foi obrigada pela organização da prova a parar porque se estava a aproximar em demasia do pelotão masculino, que tinha partido dez minutos antes da prova feminina começar.

De acordo com o ‘The Guardian’, a organização pediu à ciclista suíça que parasse de forma a repor os tempos entre homens e mulheres. No entanto, a decisão acabou por prejudicar Nicole Hanselmann que, ao retomar a prova, não estava com a mesma força e terminou a competição em 74.º lugar.

A própria ciclista partilhou o momento no Instagram.

“‘Ataquei’ passados sete quilómetros [do início da prova] e estava sozinha aos 30km … Mas depois aconteceu um momento estranho e eu quase vi as costas do pelotão dos homens. Se calhar eu e as outras mulheres estavamos muito rápidas ou os homens muito lentos”, escreveu na rede social.

Em declarações ao site Cyclingnews, Nicole revelou que a decisão da organização a deixou triste.

“Foi triste para mim porque estava a sentir-me bem e o grupo quando me viu parada ganhou nova motivação para me apanhar”, disse.