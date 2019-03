São imagens inacreditáveis que chegam da terceira divisão da Turquia. Mansur Çalar, médio de 33 anos que representa o Amedspor, levou... uma lâmina de barbear para dentro do campo e conseguiu ferir vários adversários ao longo do jogo com o Sakaryaspor sem que a equipa de arbitragem se apercebesse.

Segundo relata a imprensa turca, tudo se deveu a um ajuste de contas de Çalar em relação ao encontro da primeira volta, em outubro, entre duas equipas que são ferozes rivais: nessa ocasião, jogadores e técnicos do Amedspor queixaram-se de ter sido atacados por adeptos do Sakaryaspor. Além disso, antes do jogo começar, os ecrãs gigantes mostraram imagens de operações do exército turco contra rebeldes curdos, com músicas ultranacionalistas como banda sonora, numa clara provocação ao Amedspor, um clube "incómodo" na Turquia devido às suas raízes curdas - está situado na cidade de Diyarbakir, maioritariamente habitada por curdos. Os seus adeptos estão proibidos de assistir aos jogos da equipa fora do seu terreno, tal como a existência de bandeiras curdas no seu estádio.

Por todas estas razões, a direção do Amedspor nega os referidos ataques de Çalar, queixando-se de que tudo não passa de "alegações falsas para denegrir a imagem do clube". As imagens, contudo, parecem ser bastante esclarecedoras, como pode ver aqui:

O encontro, que terminou empatado a uma bola, com um penálti para cada lado, foi interrompido por diversas ocasiões devido a escaramuças entre os jogadores das duas equipas. Vários desses momentos foram aproveitados por Çalar para se aproximar dos adversários, com especial destaque para Ferhat Yazgan, que sofreu ataques antes e durante o jogo.

No final da partida - que terminou com Çalar, de forma incrível, a escapar a ações disciplinares -, a comitiva do Sakaryaspor denunciou o caso através das redes sociais e não só - a imprensa turca garante que vários jogadores apresentaram queixa e que uma investigação policial foi já aberta - e pediu uma ação rápida da Federação Turca.