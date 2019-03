O músico Keith Flint, vocalista da banda The Prodigy, foi encontrado morto em casa, esta segunda-feira.

O canal de televisão RT, adianta que uma ambulância foi chamada à casa de Keith Flint, de 49 anos, devido a um alerta de que um homem se encontrava inconsciente no interior da casa, sabe-se agora que seria o músico.

O óbito foi declarado no local, sendo que as causas da morte ainda estão a ser investigadas pelas autoridades.

The Prodigy é uma banda de punk eletrónico, que marcou os anos 90 e inícios de 2000, com temas como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up' e 'Voodoo People'.