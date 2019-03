As cidades rurais inglesas receberão um financiamento extra de 1,85 mil milhões de euros, por parte do governo de Theresa May, que precisa rapidamente de conseguir apoio parlamentar ao seu acordo de saída da União Europeia, que será votado já dia 12 de março. O subsídio é focado sobretudo no norte do país, que votou maioritariamente "sim" ao Brexit. May afirma que "as comunidades de todo o país votaram pelo Brexit como uma expressão do seu desejo de mudança", salientando que essa mudança "deve ser para melhor, com mais oportunidades". A manobra é vista como uma maneira de colocar os deputados do Partido Trabalhista, o maior da oposição, sob pressão dos seus eleitores.

Gareth Snell, deputado trabalhista de Stoke-on-Trent, uma das regiões visadas, garantiu que "independentemente de quanto dinheiro a primeira-ministra prometa" já decidiu a sua orientação de voto em função dos termos do acordo" de saída da UE proposto por May. Snell notou que os 339 milhões de euros que a sua região receberá "é um bom começo", mas "ainda é menos que o total dos cortes orçamentais dos últimos nove anos devido à austeridade". O deputado salientou: "Não há preço para o meu voto".

O ministro das Comunidades dos conservadores, James Brokenshire, negou que o dinheiro fosse um suborno, em entrevista à BBC, reforçando que "os fundos serão alocados independentemente do resultado" da votação do Brexit. Brokenshire afirma que "não há nenhuma condicionalidade" na medida e que o único desejo é "que as pequenas cidades cresçam e que nenhuma parte do Reino Unido seja deixada para trás".

O responsável da política económica do Partido Trabalhista, John McDonnell, diz que a medida "mostra o desespero de um governo reduzido a subornar deputados para votar na sua legislação danosa de saída da UE". Garante que as cidades rurais estão a sofrer devido a "décadas de cortes, incluíndo no poder local, e a um falhanço em investir nos negócios e nas comunidades". Os trabalhistas propõem estabelecer uma rede local de bancos que financiem o crescimento das pequenas cidades. McDonnel exige "investimento estável onde é mais necessário", ao invés de "subornos para o Brexit".