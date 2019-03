O sinistro eclodiu a meio da tarde e não atingiu maiores proporções devido à forma como foi atacado de imediato, com operacionais das corporações de região, para além da chuva que caiu ainda antes do anoitecer.

A GNR do Sameiro registou a ocorrência e está a investigar as causas do fogo florestal, já que se suspeita de uma queima que saiu do controlo, numa zona onde junta da estrada municipal há algumas casas de habitação.

O “ataque musculado” determinado de imediato pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga envolveu não só Sapadores de Braga e Voluntários de Braga, como as corporações da Póvoa de Lanhoso, de Amares, das Taipas, de Vila Nova de Famalicão, dos Famalicenses e de Barcelinhos.