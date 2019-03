Além do simulacro ter servido para reconhecer pontos críticos nesta área de intervenção, serviu principalmente para a troca de conhecimentos entre equipas e estiveram presentes quase uma centena de operacionais, entre equipas de resgate, observadores e de outras entidades ligadas à proteção civil.

O simulacro teve forte participação dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, de Baião, de Alcabideche, de Felgueiras e de Mondim de Basto, além dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo e do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.

No simulacro participaram igualmente a Escola Portuguesa de Salvamento/Montanha e Espeleologia (EPS-SAR Team) e ainda a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, bem como os observadores de diferentes corpos de bombeiros e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, bem como do respetivo do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real da ANPC.