Conan, o verdadeiro artista, e um boicote tolo

Portugal adora polémicas e pouco há a fazer sobre esse gosto tão lusitano. A mais recente diz respeito ao Festival da Canção – que julgava enterrado até à vitória de Salvador Sobral – com a personagem Conan Osíris.

Após ter vencido o concurso, o artista ganhou uma série de fãs e de inimigos, havendo a juntar ao ramalhete o pedido de boicote do cantor à final do Festival que se realizará em Israel. Mas isto faz algum sentido? Então se concorreu é porque quer ir o mais longe possível – seria o mesmo que uma equipa portuguesa de futebol se recusar a jogar contra uma israelita para as competições europeias.

Que se saiba, Israel é um país democrático que elege livremente os seus representantes, havendo até agora um primeiro-ministro que está acusado de corrupção. A história do país com os vizinhos é tudo menos pacífica, mas não estou do lado daqueles que acham que os israelitas é que são os únicos maus da fita e que os movimentos radicais palestinianos são os bonzinhos. Que os israelitas cometem abusos é óbvio, mas é sabido que os países vizinhos nunca irão reconhecer o Estado de Israel e hão de andar eternamente em guerra, com acusações mútuas. Ali não há inocentes – tirando as vítimas do conflito. Se Israel baixar os muros dificilmente resistirá, mas também é previsível que entreguem alguns dos terrenos ocupados. É um caldeirão de problemas que não se resolve, seguramente, com boicotes de trazer por casa.

Voltando ao artista Conan, se o público e o júri votaram esmagadoramente no cantor, o que há para dizer? Que foi eleito por ser uma personagem que tem uma música com influências do mundo, como já li algures? Miguel_Esteves Cardoso, por exemplo, acha-o a última coca cola cá do burgo. Outros acham que é uma ofensa Portugal ser representado por um músico que não passa de um entertainer. Certo é que Conan Osíris ganhou, o povo fala dele e em Israel poderá ter uma boa votação, segundo rezam os prognósticos._Afinal, o exotismo está na moda e Conan brilha no palco.