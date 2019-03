Cardoso da Silva, subintendente da Polícia de Segurança Pública, a comandar a 3ª Divisão do Comando Metropolitano da PSP do Porto, destacou-se, entre outras operações, com o esquema de segurança no processo principal do julgamento do Caso Face Oculta, que não registou um único incidente, no Tribunal de Aveiro, apesar de demorar mais de dois anos, havendo um plano de evacuação da Sala de Audiências 3 e outros esquemas preventivos.

Antes da sua passagem pelo Comando Distrital da PSP de Aveiro, o subintendente Luís Filipe Cardoso da Silva já tinha prestado serviço na Divisão de Trânsito da PSP do Porto.

“Desafio” ganho pela PSP

O subintendente Cardoso da Silva, que sexta-feira reconheceu “ser um desafio” para os elementos sob o seu comando, este sábado, nas cercanias e ainda no interior do Estádio do Dragão, o facto de os adeptos do Benfica chegarem assim às imediações do recinto de uma forma dispersa e não concentrados em coluna e com as caixas de segurança móveis, viu provado que tal esquema de policiamento algo ousado, não comprometia a segurança.

Cardoso da Silva explicou desde logo que os adeptos do Benfica não chegariam à Estação Ferroviária de Campanhã, como é habitual em dia de clássico, sim de uma forma dispersa, mas apesar de reconhecer “ser um desafio”, referiu “não haver motivo para alarme”, como se provou no jogo deste sábado e em que os diversos incidentes foram todos controlados.

O subintendente Cardoso da Silva, dissera já que “iremos fazer um acompanhamento dos adeptos, essa é uma variável que pode dificultar a nossa ação, mas vamos estar atentos e encaminhar os adeptos do Sport Lisboa e Benfica para o Estádio do Dragão, o que sendo uma situação diferente, perante estes jogos clássicos, será ao mesmo tempo um desafio”.

O mesmo oficial superior da Polícia de Segurança Pública apontou logo para a zona de concentração dos adeptos benfiquistas na Praça da Bonjóia, igualmente na freguesia de Campanhã, na zona oriental da cidade do Porto, “onde poderão estacionar os autocarros”, situação que contribuiu para não complicar todo o fluxo rodoviário perto daquele estádio.