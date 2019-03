O primeiro-ministro é o convidado da apresentadora Cristina Ferreira no seu programa diário matinal na SIC- "Programa da Cristina"- esta terça-feira, dia 5 de março. A confirmação surgiu no Instragram da apresentadora, acompanhado de um vídeo promocional e uma curta referência. "Terça-feira. O primeiro".

No vídeo promocional da SIC, a presença do primeiro-ministro é assinalada como "o convidado de honra".

"Já conhece o primeiro ministro... agora, prepara-se para conhecer o homem". É desta forma que começa o curto vídeo de apresentação de António Costa no programa. O chefe de governo junta-se assim à lista de políticos que já passaram pelo programa, desde Assunção Cristas, líder do CDS, Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e comentador da SIC, além de Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda.