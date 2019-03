Esta semana vai ser marcada por boas notícias para quem atestar. A partir de hoje, o litro de gasolina vai descer 1,5 cêntimos, enquanto o gasóleo deve permanecer quase inalterado com uma descida de apenas 0,5 cêntimos. Assim, estes passam a custar em média 1,402 e 1,412 euros por litro, respetivamente.

Nos postos dos supermecados, a descida da gasolina será de 1 cêntimo e do gasóleo 0,5 cêntimos.

Esta é a primeira descida no preço da gasolina no espaço de um mês e a primeira em oito semanas no que diz respeito ao gasóleo

Além da carga fiscal, grande parte do valor do combustível que vai diretamente para o Estado, a descida do valor do Brent é a principal causa para as variações de preço. Este está a negociar na casa dos 66 dólares, menos um dólar do registado na semana passada.

Os preços caíram também depois do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter pedido a redução da produção à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Depois dos impostos, segundo o último relatório divulgado pela Comissão Europeia, Portugal é o oitavo país com o gasóleo mais caro e o sexto no que diz respeito à gasolina.