A tensão entre a Índia e o Paquistão em torno da região de Caxemira diminuiu nos últimos dois dias, depois de o piloto indiano capturado pelos militares paquistaneses ter sido devolvido a Nova Deli.

Os combates que se assistiram na semana passada entre militares pasquistaneses e indianos ao longo da Linha de Separação deixaram de acontecer, registando-se uma calma que dura há mais de 24 horas. Os confrontos pontuais causaram sete mortos no lado paquistanês e quatro no indiano.

"A Linha de Separação esteve calma, mas nunca se sabe quando voltará a ficar novamente ativa", disse Chaudhry Tariq Farooq, governante do lado paquistanês de Caxemira. "A tensão prevalece".

A tensão prevalece sobretudo no lado indiano da região. As forças indianas envolveram-se nos últimos dias em confrontos com militares de grupos jihadistas que defendem o fim do controlo indiano da região maioritariamente muçulmana. Dois militantes jihadistas foram abatidos pelas autoridades indianas, que, por sua vez, perderam quatro polícias.

Numa tentativa para fragilizar organizações jihadistas, as autoridades indianas avançaram em força no território, detendo nas últimas duas semanas mais de 300 militantes, acusando-os de desestabilizarem o governo da região e de prepararem a "instauração de um Estado islâmico".