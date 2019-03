A surfar em “casa”, Tomás Fernandes, de 23 anos, alcançou a segunda vitória da carreira na Liga MEO Surf, repetindo o sucesso que tinha alcançado em 2013 nesta mesma praia. Já Teresa Bonvalot, de 19 anos, carimbou a 14.ª vitória em etapas da Liga MEO Surf e a primeira a competir pelo Sporting. Tal como Tomás, também a campeã nacional de 2014 e 2015 conseguiu o segundo triunfo da carreira no Allianz Ericeira Pro, depois do sucesso obtido nesta praia em 2015.

No terceiro e último dia do Allianz Ericeira Pro Tomás Fernandes começou por bater o campeão nacional em título, Miguel Blanco, nas meias-finais. Depois, na final, teve pela frente o tetracampeão nacional Vasco Ribeiro, que havia superado Frederico Morais na outra semifinal. No heat de todas as decisões, o surfista da Ericeira começou mais forte e conseguiu logo uma onda de 8,50 pontos em 10 possíveis, que acabou por ser decisiva para o desfecho do campeonato. Com a final a ter emoção até aos últimos segundos, os 13,40 pontos amealhados por Tomás, conseguidos com uma onda surfada já nos últimos minutos, acabaram por ser suficientes perante os 13,10 de Vasco Ribeiro.



Tomás Fernandes mostrou-se extremamente feliz por regressar aos triunfos. “Comecei a final com uma onda boa, depois andei um pouco perdido, mas deu para ganhar e estou super contente. Não olho para as etapas pelos atletas que estão presentes, mas esta vitória foi, claramente, super emocionante para mim porque já não ganhava nada há cinco ou seis anos. Ganhei, fiquei super feliz, quero agradecer a todos e não há muito mais que consiga dizer neste momento de felicidade”, afirmou.



Por sua vez, a final feminina teve menos equilíbrio, com Teresa Bonvalot a abrir com uma onda de 8,40 pontos, juntando depois uma de 6,75. Com um score de 15,15 pontos em 20 possíveis, a surfista de Cascais acabou por deixar a algarvia Yolanda Hopkins, que foi vice-campeã do Allianz Ericeira Pro pelo terceiro ano consecutivo, em combinação, com apenas 7,35 pontos.



“Estou feliz por começar o ano com esta vitória. Vou agora para a Austrália competir em duas provas importantes do circuito mundial de qualificação, por isso é sempre bom ganhar ritmo e começar o ano desta forma. Estou motivada, tenho treinado muito, estou bem e feliz e o importante é dar o meu melhor sempre”, comentou Teresa, após ter carimbado mais um triunfo na Liga MEO Surf.



Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot vão, assim, vestir a Licra Santander na próxima etapa da Liga MEO Surf 2019, fruto deste arranque na liderança do Santander Ranking. Além disso, ambos saem na frente da luta pela Allianz Triple Crown. A 2.ª etapa da Liga MEO Surf 2019 e, igualmente, da Allianz Triple Crown vai ser o Allianz Figueira Pro, que se realiza ainda este mês de março, entre os dias 29 e 31.



Resultados finais do Allianz Ericeira Pro:

Final masculina: Tomás Fernandes 13,40 pontos vs Vasco Ribeiro 13,10 pontos

Final feminina: Teresa Bonvalot 15,15 pontos vs Yolanda Hopkins 7,35 pontos

Ericeira Best Surfer: Tomás Fernandes e Concha Balsemão

Somersby Onda do Outro Mundo: Vasco Ribeiro, com 9,80 pontos (3.ª ronda)

Renault Expression Session: João Kopke

Sumatra Surf Trip (Melhor Júnior): João Vidal e Concha Balsemão