Gargalhadas, correria, guinchos, meia dúzia de falas, músicas infantis a fazer de banda-sonora e um ou vários brinquedos de fazer inveja. O vídeo com mais visualizações no Diana Kids Show, um dos canais de YouTube mais populares junto das crianças, não é muito diferentes dos outros 544 publicados desde que foi lançado a 12 de maio de 2015. A protagonista é Diana, que surge quase sempre acompanhada por Roma, supostamente seu irmão, que também tem um canal próprio mas perde em seguidores para a menina. Ela tem 20 milhões de subscritores e ele “apenas” seis milhões.

Neste vídeo recordista de views, publicado há quatro meses - e que já foi visto 362 milhões de vezes - fazem uma espécie de test drive a um carro da Barbie. Dura 10 minutos, com algumas peripécias pelo meio, como serem “ameaçados” por um crocodilo enquanto fazem um piquenique no que parece ser uma zona residencial bem arranjada, com vivendas grandes, palmeiras e relva. A certa altura aparece uma placa com a inscrição “Lima avenue” - o Google diz que é na Florida. Se é o sítio onde vivem e exatamente quem são, não se consegue saber ao certo - nem neste vídeo nem em nenhum outro - apesar de serem caras conhecidas em vários cantos do mundo, também cá.

Fazem parte do universo das estrelas infantis do YouTube, com ganhos estimados em milhões de euros por ano à conta das visualizações dos vídeos que publicam e dos anúncios associados. Os pagamentos da rede social são confidenciais, mas estima-se que quem é aceite no programa de pagamentos do YouTube (é preciso garantir pelo menos 4000 horas de visionamentos nos 12 meses anteriores e mil subscritores), consegue pelo menos 1 dólar a cada mil views. O site SocialBlade, que analisa este mercado, calcula que o canal de Diana renda entre 224 mil e 3,6 milhões de euros por mês, o que dá um retorno entre 2,7 milhões e 43 milhões de euros por ano.

A tentativa de contacto com a gestora da página não teve sucesso, por isso resta pesquisar na internet. A única informação disponível é que Diana é filha de Elena e são ambas naturais da Ucrânia (tanto a mãe como o pai aparecem em algumas das produções).

Esta família está longe de estar sozinha nestes meandros. No top 50 de youtubers, produzido pelo SocialBlade, o Kids Diana Show surge no 10.º lugar. Antes aparecem Vlad e Nikita, na 7.ª posição, dois irmãos que terão a mesma idade (cinco, seis anos) e que somam 15 milhões de subscritores e 4,9 mil milhões de visualizações desde que lançaram o seu canal em abril de 2018. Para se ter uma ideia do movimento em torno desta indústria, só nos últimos 30 dias ganharam 2,4 milhões de subscritores, mais do que os seguidores de Cristina Ferreira no Facebook (1,7 milhões) ou de Dolores Aveiro no Instagram (1,8 milhões), só para ter algum termo de comparação com algumas das “influencers” mais mediáticas em Portugal.

De Vladislav e Nikita consegue apenas saber-se que são dois irmãos russos e o canal também está registado nos EUA. Antes tinham o canal Vlad Crazyshow. Entre os 94 vídeos publicados, três dos quais na última semana, o mais popular tem nove meses e soma 328 milhões de visualizações. Os dois irmãos vão com a mãe e o pai a um shopping e andam num autocarro turístico de brincar, tudo animado pela cantiga “the wheels on the bus go round and round” - um dos temas recorrentes nestes vídeos - que os quatro vão trauteando enquanto dizem adeus para a câmara e fazem tropelias, aparentemente tudo devidamente autorizado pelo espaço comercial.

De acordo com o site SocialBlade, as produções de Vlad e Nikita, a maioria a fazer demonstrações de brinquedos, têm rendido até 4,4 milhões de euros por mês, estimando-se um ganho anual até 53 milhões.

Do youtube para os colecionáveis Vídeos deste género não faltam - basta ver um para aparecerem logo nas sugestões uma infinidade de outros. Se a informação sobre as crianças é escassa, há pelo menos um caso sobre o qual se vai sabendo pelo menos mais alguma coisa.

No final de 2018, a revista “Forbes” norte-americana publicou a sua lista das estrelas de YouTube mais bem pagas do ano, com base em sites como SocialBlade mas também entrevistas com responsáveis desta indústria. O top 10 é composto por jovens adultos, mas o primeiro lugar foi atribuído a Ryan do canal Ryan ToysReview, um rapaz de oito anos, que já terá ganho 19 milhões de euros a fazer o mesmo que fazem os outros: presumivelmente a passar grande parte do seu tempo livre a ser filmado a abrir brinquedos e a brincar com eles para produzir vídeos para a rede social.

Numa entrevista à “NBC” no final de 2018, percebe-se que o rendimento não vem só do digital, que acaba por ser trampolim para outros negócios: Ryan já tem a sua própria marca de bonecos colecionáveis e o sucesso da conta acaba por ser servir de publicidade às próprias lojas de brinquedos (em muitos vídeos veem-se as crianças a tirar brinquedos das prateleiras e as experimentá-los, sem que ninguém se zangue com elas). Na reportagem da NBC conta-se que Ryan começou a fazer vídeos para o YouTube aos três anos. Porque é que achas que todas as crianças querem ver os teus vídeos?, pergunta a repórter. “Porque sou divertido e engraçado”, responde o rapaz, um miúdo normal a quem estão a cair os primeiros dentes e que não gosta de comer vegetais, conta a mãe. Quando crescer quer ser programador de jogos.

Já num artigo publicado este mês, a “Forbes” detalha um pouco mais o modelo de negócio: o YouTube apresenta anúncios nos vídeos, pelos quais as marcas pagam um valor. A partir de determinado número de visualizações, os autores começam a receber uma quantia. Alguns brinquedos poderão ser oferecidos pelas marcas, outros podem ser comprados com as receitas. Nos EUA, a lei Coogan, em vigor em alguns estados, obriga os empregadores de jovens atores a depositarem 15% dos rendimentos em fundos que só podem usar em adultos, mas a regra tem sido contestada por algumas famílias de youtubers.

A ilha para onde as crianças querem ir O que explica o sucesso do negócio - e as horas que as crianças passariam a saltar de vídeo em vídeo se ninguém lhes tirasse os tablets das mãos ou apagasse a televisão? A revista fala na “regra das pontes”, que passa por perceber em que ilha está no presente a audiência e para onde a quer levar. Neste caso, o público destes vídeos são crianças fartas dos brinquedos que têm mas que podem não conseguir ter acesso a outros, porque precisam dos adultos para o fazer, porque pode não haver dinheiro ou espaço, descreve a “Forbes”. Desejariam poder brincar com outros brinquedos, ter sempre brinquedos novos e é para essa “ilha futura” que os vídeos das crianças a desembrulhar e a brincar transportam os seus espetadores.

O mesmo retratou no final de 2018 à mesma revista Chas Lacaillade, fundador da Bottle Rocket Management, agência que representa influencers, alguns crianças. “Os vídeos de ‘unboxing’ (desembrulhar coisas) dão uma sensação de estar a experienciar a alegria de receber e abrir uma coisa de que se gosta, o que é especialmente verdade para itens que estão fora do alcance.” Como o tal carro da Barbie do vídeo de Diana. Ser enorme não será o maior problema: encontra-se à venda online por 449 dólares.

Pequenos milionários do Youtube

Vlad and Nikita

Subscritores: 15,326,278 Visualizações: 6,513,740,153

Ganhos/mês: €275.9K - €4.4M

Diana Kids Show

Subscritores: 20,337,903

Visualizações: 6,513,740,153

Ganhos/mês: €224.6K - €3.6M

Ryan ToysReview

Subscritores:18,413,455

Visualizações: 27,748,182,479

Ganhos/mês: €146.5K - €2.3M

Toys and Little Gaby

Subscritores: 9,793,576

Visualizações: 3,095,134,891

Ganhos/mês: €123.9K - €2M

Stacy Toys

Subscritores: 11,666,518

Visualizações: 3,654,462,990

Ganhos/mês: €99.9K - €1.6M

Like Nastya Vlog

Subscritores:18,622,250

Visualizações: 7,147,300,347

Ganhos/mês: €228.4K - €3.7M

Fonte: SocialBlade.com