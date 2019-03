O chefe de Estado falou hoje sobre as alegadas irregularidades na recolha e gestão de donativos em Pedrógão Grande à margem das comemorações do 216.º aniversário do Colégio Militar e, quando questionado sobre a polémica, disse que confia nas autoridades portuguesa para resolverem o problema.

"Sabe que eu confio no Ministério Público, na Provedoria de Justiça, nas instituições que fiscalizam, do ponto de vista administrativo e jurisdicional, o nosso poder local. Nesse sentido, estando desencadeados os mecanismos, resta o apuramento da verdade", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, citado pela Lusa, acrescentando que "o apuramento da verdade significa saber para onde foi o contributo, não apenas e sobretudo público, mas privado".

Recorde-se que na semana passada a TVI emitiu uma reportagem onde falava sobre os bens doados na sequência dos incêndios de junho de 2017 revelando que estes estão num espaço da Câmara Municipal de Pedrógão Grande e que nunca foram entregues às vítimas desse desastre.

Já durante o dia de ontem, sábado, numa nota emitida por Belém, o Presidente da República anunciou que vai voltar, no mês de junho, aos municípios afetados pelos incêndios de Pedrógão Grande.