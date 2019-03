Várias organizações pedem a Conan Osíris que não vá a Israel representar Portugal

Artista ganhou ontem o Festival da Canção e hoje várias organizações, como é o caso do Comité de Solidariedade com a Palestina, o SOS Racismo e as Panteras Rosa, apelaram a Conan Osíris para não ir a Telavive representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção.