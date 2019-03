Ontem, sábado, dia 2 de março, foi eleito o artista português que vai representar o país no Festival Eurovisão da Canção e a escolha recaiu sob Conan Osíris.

O artists foi o vencedor Festival da Canção deste ano, com 12 pontos do júri e do público.

Depois de ter vencido, várias celebridades e caras conhecidas de Portugal deixaram mensagens de apoio ao artista.