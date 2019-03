Mariana Mortágua é uma das visadas na série de processos colocados pelo juiz Neto de Moura, que diz ter sido ofendido na sua honra pessoal e profissional por todos os políticos e humoristas que o criticaram publicamente, apelidando-o de machista. A deputada do Bloco de Esquerda respondeu no Twitter que Neto de Moura "não deixa de ser um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres só porque se ofende" com ser chamado de tal.

Em causa está um acordão do juiz, que diminuiu a pena e retirou a pulseira eletrónica a um criminoso condenado por violência doméstica - tendo esmurrado a mulher de tal modo que lhe perfurou um tímpano. O acordão, assinado em conjunto com o juiz Luís Coimbra, surge depois da decisão de Neto de Moura por ter justificado o crime de violência doméstica com uma citação bíblica que critica o adultério