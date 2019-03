A carreira de 21 anos do suiço Roger Federer, considerado por muitos o melhor tenista de todos os tempos, foi coroada com o seu centésimo título. O tenista de 37 anos venceu o grego Stefanos Tsitsipas, 11º do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, ele se sagrando-se assim campeão do ATP 500 do Dubai.

Federer é o segundo homem a chegar à marca dos 100 títulos no ténis, tendo essa marca sido batida pelo norte-americano Jimmy Connors em 1993, que chegaria aos 109 títulos. Federer, campeão de 20 Grand Slams, mostrou-se humilde no seu comentário à vitória. "Não estou aqui para bater todos os recordes, creio que o que Jimmy [Connors] fez foi incrível e precisa de ser lembrado, mas estou feliz, muito satisfeito por ter jogado com Stefanos [Tsisipas].

Sobre o seu adversário, Federer acrescentou: "Não sei se Stefanos era nascido quando ganhei o meu primeiro título. É um privilégio [jogar contra futuros campeões], porque estarei a vê-los na televisão. O suiço assegura: "O ténis estará em boas mãos, caso cá esteja ou não".