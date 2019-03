Lula da Silva saiu da prisão para participar no funeral do neto que morreu na última sexta-feira vítima de meningite, aos sete anos.

De acordo com o jornal Estadão, Lula da Silva já chegou a São Paulo escoltado pela Polícia Federal.

A autorização de saída temporária foi concedida pelo Ministério Público Federal na sexta-feira à tarde.

O funeral vai realizar-se em Santo André.

Recorde-se que em janeiro também morreu o irmão de Lula da Silva. No entanto, o antigo presidente brasileiro não esteve presente nas cerimónias fúnebres.

Arthur Araújo Lula da Silva morreu no Hospital Bartira, em Santo André, em São Paulo, onde se encontrava internado há uns dias.

O neto do ex-presidente do Brasil tinha sido diagnosticado com meningite meningocócica - um tipo raro de meningite bacteriana responsável por causar uma inflamação grave das membranas que cobrem o cérebro –, tendo acabado por não resistir aos sintomas da doença.