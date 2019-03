Esta semana, as autoridades britânicas - Scotland Yard e Polícia Metropolitana de Londres - pediram um novo financiamento para continuar as buscas por Madeleine McCann, que desapareceu na praia da Luz, no Algarve, há já 12 anos.

O pedido foi realizado ao Ministério da Administração Interna do país e as autoridades pedem mais cerca de 348 mil euros, avança a Sky News.

Recorde-se que em outubro do ano passado a Scotland Yard já tinha recebido mais cerca de 174 mil euros e, no total, o custo desta operação policial já ronda os 13 milhões de euros.

Madeleine McCan desapareceu de um aldeamento da praia da Luz, no Algarve, enquanto passava férias em Portugal com os pais e os dois irmãos gémeos.