Eduardo Veiga, o piloto de Águeda, que subiu ao pódio do evento asturiano em 2018, volta a ser um dos principais nomes do rali SoloEscort, que amanhã se disputará em mais um evento destinado exclusivamente aos Ford Escort de ralis.

Realizado na vila de Cornellana, no concelho de Salas, nas Astúrias, o SoloEscort vai já para a sua 11.ª edição e continua a ser um dos mais populares e característicos ralis do país vizinho.

“Esta será a nossa quinta participação no SoloEscort e é sempre um prazer voltar a esta prova”, segundo referiu ao i Eduardo Veiga, destacando que “somos sempre muito bem recebidos e o rali é uma verdadeira festa dos Escort”.

De acordo com o conceituado piloto da região centro do país, “o resultado final é aquilo que menos interessa, mas se repetirmos a nossa ida ao pódio como sucedeu o ano passado já será positivo, isto porque fundo, vamos desfrutar do evento e voltar a pilotar o nosso Escort, que está parado desde novembro”.

Por outro lado, “será uma forma de darmos espetáculo para o muito público, testarmos afinações e prepararmos a nova época”, apontou o piloto de Águeda, que em 2018 foi um dos grandes protagonistas do Campeonato Centro de Ralis, onde venceu as provas de Ourém e Vidreiro/Centro de Portugal.