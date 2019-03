O Novo Banco apresentou prejuízos de 1,4 mil milhões em 2018. Ainda assim, representa uma melhoria face às perdas de 2,2 mil milhões de registadas no ano anterior.

O banco liderado por António Ramalho revelou ainda vai precisar de uma nova injeção de capital de 1,1 mil milhões de euros ao abrigo do atual Mecanismo de Capital Contingente (CCA). "Este montante decorre em 69% das perdas assumidas sobre os ativos incluídos no CCA e 31% devido a requisitos regulatórios de aumento de capital no quadro do ajustamento do período transitório dos rácios de capital e ao impacto do IFRS 9", diz em comunicado.

