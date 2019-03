Pedro Santana Lopes está a inaugurar a sede no Porto da Aliança para as eleições europeias, cuja lista é liderada por Paulo Sande.

"Os velhos partidos estao com medo da Aliança", foi uma das palavras de ordem de Paulo Sande, rodeado pelos elementos da sua lista, cujo manifesto será apresentado a 9 de março, em Lisboa.

O presidente do Aliança afirmou esta tarde de sexta-feira, no Porto, que "ao contrário do que se diz por aí, a Aliança não é um partido se um homem só".

Discursando na inauguração da sua sede no Norte, situada na Avenida da Boavista, no Porto, Pedro Santana Lopes afirmou que "estarmos a viver uma encruzilhada na Europa, que terá um novo ciclo em breve".

A Europa está numa situação de desorientação interna e onde falta um líder carismático", destacou Pedro Santana Lopes.