A Polícia judiciária deteve em Albufeira, esta sexta-feira, um homem, um cidadão estrangeiro de 26 anos, pelo crime de abuso sexual de uma menina de 13 anos, que ficou grávida.

O comunicado da PJ refere que o crime remonta ao ano de 2016 e que a averiguação oficiosa da paternidade do filho da vítima de abuso sexual deu origem à investigação.

Mas foi só em em outubro de 2018 que o processo passou para a PJ. "Perante a complexidade da investigação e por se suspeitar da maioridade do suspeito/progenitor do recém-nascido, desconhecido, transitou o inquérito para a Polícia Judiciária em outubro de 2018, pela prática do crime de abuso sexual de crianças", lê-se no documento.

A PJ adiantou ainda que "foi possível apurar que a vítima, uma portuguesa de 13 anos de idade, à data dos factos, fora abusada sexualmente pelo suspeito, com o qual manteve cópula por mais de uma ocasião, resultando gravidez".

O suspeito e a vítima não possuíam qualquer relação anterior, tendo estabelecido conhecimento na cidade de Beja, onde a menor estudava.

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas coativas de apresentações às autoridades e proibição de contactos com a vítima.