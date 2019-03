Estalou a guerra entre mulheres!

O tema da semana cá no burgo parece ser o texto que uma Joana Bento Rodrigues, médica, publicou sobre “A mulher, o feminismo e a Lei da Paridade”. A crónica fez estalar uma guerra que era já muito evidente entre mulheres progressistas e conservadoras, delineando de uma forma mais objetiva (até pelas vozes contra que se fizeram ouvir toda a semana) ambos os lados da barricada. De um lado, pessoas como a doutora, que são frontalmente contra a igualdade e a equidade entre mulheres e homens por achar que as mulheres têm (muito por culpa do facto de só elas poderem ser mães) um papel substancialmente diferente na sociedade e nos relacionamentos, o que as coloca numa posição subalterna, que aceita perfeitamente em troca de poder ser dondoca, andar bem arranjada, arranjar a casa e decorá-la a preceito, esperando pacientemente pelo marido, esse macho abrutalhado que põe “o comer” na mesa, esfalfando-se a trabalhar de sol a sol, o que lhe dá o direito de ser misógino e de lhe dar umas bofetadas de vez em quando.

Do outro lado temos as fanáticas feministas que acham que a violência doméstica só acontece para um dos lados e que, se for uma mulher a bater nele, não há problema porque elas passaram anos a levar e agora há que existir um equilíbrio bumerangue. Que o homem é sempre o ser agressor e que nem precisam de ouvir a história para ter essa certeza. Que acham que as mulheres têm de ter os mesmos direitos dos homens ou mais ainda, mas que nunca, nem por sombras, devem ter os mesmos deveres porque simplesmente são mulheres. Que respondem quando confrontadas com casos iguais “é diferente”, mas depois, quando lhes convém, pedem, exigem, determinam que todos sejam iguais. Essas que se arrogam o direito de reivindicar o fim do uso do sutiã (como se nós tivéssemos alguma coisa contra isso) e que acham que o homem não serve para nada lançaram uma espécie de “intifada” contra as outras usando o referido artigo, mas com o objetivo de atingir mais longe.

Pois bem, nem umas nem outras estão certas. Diria até que é graças a estes dois tipos existirem que neste momento a mulher não se encontra já no centro do mundo, a liderar a humanidade e a definir-lhe os caminhos (e que falta nos faz essa visão). Sempre achei que o problema das mulheres são precisamente elas próprias, ou melhor, as outras, as “cabras”, que gravitam à volta delas, que lhes turvam a visão e lhes fazem perder o foco do essencial. Enquanto estiverem obsessivamente preocupadas com “as outras”, nunca poderão crescer ao ponto de atingir o valor que hoje em dia toda a sociedade lhes reconhece. Eu sou um defensor do potencial da mulher, da equidade de direitos e oportunidades. Que elas têm características que os homens nunca terão e sensibilidades diferentes que fazem muita falta à humanidade. Eu acredito sinceramente que se isto, por esta altura, fosse já uma sociedade equilibrada e justa, em que elas assumissem uma posição de destaque em vários centros de decisão, já estaríamos indubitavelmente melhores e mais avançados em diversos temas.

É, assim, fundamental que se unam em volta de uma determinação de serem maiores e de atingirem certos patamares através da meritocracia, de reivindicar equidades, como é evidente, e de se centrarem no essencial, e deixarem essas questiúnculas no passado, nesse passado que as subjugava e as remetia agressivamente para uma posição submissa. O mundo mudou e nem as mulheres devem perder-se em futilidades contra outras mulheres nem sequer assumir que em cada homem existe um inimigo, porque se existem muitos que não prestam, também há variados casos de quem tem feito a vida toda pela igualdade de direitos e mantido ao lado delas numa luta que tem a obrigação de ser de todos.