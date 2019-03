Lá vamos, cantando e rindo

Quase dois anos passados sobre a tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande, revela-se agora um escândalo à volta dos donativos enviados por milhares de portugueses e por muitas instituições

“Um dos piores sintomas de desorganização social que num povo livre se pode manifestar é a indiferença da parte dos governados para o que diz respeito aos homens e às cousas do governo, porque, num povo livre, esses homens e essas cousas são os símbolos da actividade, das energias, da vida social, são os depositários da vontade e da soberania nacional”

Antero de Quental

Cada vez se torna mais difícil tentar compreender a falta de decisão de casos escandalosos da vida nacional, que se arrastam sem resolução, ou, ainda mais grave do que isso, aparentam não ter sequer solução.

Dos vários que podia referir, escolho hoje três que me parecem os mais chocantes.

Depois de todas as dúvidas levantadas com a reconstrução das casas destruídas, no que respeita às prioridades e, sobretudo, ao direito a essa mesma reconstrução por parte de alguns proprietários, a TVI revelou recentemente o verdadeiro escândalo de bens doados que estão a apodrecer em armazéns à guarda da Câmara Municipal de Pedrógão Grande que, como me pareceu evidente pela reportagem realizada, nem sequer foram devidamente registados.

Ao mesmo tempo, a vereação parece achar normal recusar-se a revelar as listas dos donativos e a quem foram entregues.

Tudo isto se passa há tempo demais, sem que, até à data, se saiba o que vai acontecer aos responsáveis por este escândalo.

Segue-se mais um regabofe no setor bancário, nesta caso no Montepio, onde foi reeleito um gestor sobre o qual se avolumavam suspeitas de más práticas, confirmadas agora pela condenação pelo Banco de Portugal a uma multa de 1,25 milhões de euros por irregularidades várias cometidas exatamente durante a sua gestão no Banco Montepio, entre 2008 e 2015.

A tutela da Segurança Social pode, ao que tudo indica, demitir o gestor. Resta saber agora o que vai fazer o ministro campeão de tempo no governo, Vieira da Silva.

Finalmente, mais um brilhante acórdão de um juiz que se tornou conhecido pelas piores razões, isto é, pelas piores decisões num caso de violência doméstica, e que o Conselho Superior de Magistratura decidiu, benevolentemente, apenas repreender. Desta vez não citou a Bíblia, mas, em mais um caso de violência doméstica, revogou uma decisão de manter o agressor com pulseira eletrónica, devolvendo-o, portanto, à plena liberdade.

O juiz Neto de Moura considerou que um caso de agressão que causou na vítima o rebentamento de um tímpano “não revela uma carga de ilicitude particularmente acentuada, confinando-se àquilo que é a situação mais comum de violência doméstica”.

Brilhante! Para não dizer repugnante. E o juiz lá continua.

