O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs, esta quinta-feira, uma ação pública a pedir a interdição do Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O pedido foi feito na véspera dos desfiles de Carnaval, aquela que é considera a maior festa a céu aberta do mundo, e cujos festejos começam oficialmente esta sexta-feira.

De acordo com o seu site, o MP brasileiro pretende que seja exigido uma auditoria dos bombeiros que depois deverão elaborar um um parecer técnico com um certificado de autorização especial, com base na garantia mínima necessária de segurança daqueles que irão frequentar o sambódromo.

"Por se tratar de um local frequentado por grandes públicos deve, obrigatoriamente, observar o Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico do Estado do Rio de Janeiro, que fixa os requisitos exigíveis nas edificações e no exercício de atividades, estabelecendo normas de segurança", lê-se no comunicado.

O MP sublinhou ainda que o Sambódromo já se encontra interditado preventivamente pelo Corpo de Bombeiros para acolher eventos, sendo que a utilização do local está dependente de uma autorização especial que terá de ser concedida pela corporação.