O Tribunal de Leiria decretou esta quinta-feira prisão preventiva a um homem suspeito de violência doméstica.

De acordo com um comunicado da PSP de Leiria, citado pela agência Lusa, o homem, de 46 anos, foi detido na passada quarta-feira. Além da medida de coação de prisão preventiva, o arguido está também proibido de contactar com a vítima e os filhos.

Segundo a mesma nota, o caso foi denunciado à PSP no dia 22 de fevereiro. "Dos contactos sistemáticos e acompanhamento promovido junto da vítima, foi possível perceber que o suspeito vinha numa escalada de atitudes que perigavam seriamente a vida e integridade física da vítima e dos seus filhos".



O Ministério Público acabou por emitir "um mandado de detenção fora de flagrante delito, que veio a ser cumprido cerca das 14h30, aquando da localização e interceção do suspeito", depois de "mais um episódio de violência para com a vítima - o suspeito agrediu-a e roubou-lhe o telemóvel".