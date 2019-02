João Carvalhosa, economista de formação, é tesoureiro na concelhia do PSD/Lisboa e número dois da Junta de freguesia de Belém.e assume-se no site "www.serviraspessoas" como candidato a líder do partido para renovar o PSD.

Durante dois dias circulou, via e-mail, junto de órgãos de comunicação social, e na rede social whatsapp, uma nota sobre uma conferência de imprensa a anunciar um "novo PSD". O texto tinha apenas as iniciais JC, sem se descortinar o autor. O caso foi desvalorizado dentro do PSD, por se desconhecer o autor da referida iniciativa. Esta quinta-feira, João Carvalhosa criou o site, ficou desfeito o mistério, e o próprio promete dar uma conferência de imprensa.

O objetivo é o de anunciar a intenção de recolher assinaturas para provocar eleições e um congresso extraordinário, mas João Carvalhosa não terá, apurou o i, o respaldo da estrutura partidária local a que pertence.