O perigo de o mundo estar nas mãos de Trump

Donald Trump é um personagem que ficará na História pelas piores razões e o mundo interrogar-se-á um dia como foi possível, em pleno séc. xxi, os Estados Unidos da América o terem eleito presidente do país.

O testemunho do seu ex-advogado, ontem, perante a Câmara dos Representantes é assustador. É certo que Michael Cohen já foi julgado e condenado a três anos de cadeia por mentir numa audiência semelhante a esta, supostamente a mando de Trump. Mas, ontem, Cohen mostrou cópias de cheques que entregou a uma atriz pornográfica que terá tido um caso com Donald Trump, para comprar o silêncio de Stormy Daniels quando o atual presidente já estava na Casa Branca. Se esse é um problema moral com que os americanos tão mal lidam – o que interessa a alguém que o fulano tal tenha ido com uma atriz pornográfica para a cama? –, o que dizer de pagar para ela não falar no caso?

E o que dizer das acusações do seu ex-advogado de que recebeu a ajuda dos russos para ser eleito? E de que é “racista, burlão e mentiroso”?

Pode ser que aqueles que o elegeram achem esses pormenores apenas isso: pormenores sem importância. Mas se Trump fez tudo isso, o que poderá fazer ao leme dos destinos da nação mais poderosa do mundo? Quais serão os seus limites?

Um louco destes poderá entrar em guerras que terão um preço muito alto a pagar pela humanidade. É certo que tem o seu talento e tem defendido interesses americanos, nomeadamente na questão da segurança. Se os europeus querem um polícia de guarda, por que razão terão de ser os americanos a pagar esse policiamento? Também não é mentira que os índices do desemprego diminuíram, a economia subiu e a riqueza também.

Mas esses são os seus dados bons.

O que é preocupante é saber que os destinos do mundo podem ser decididos por um louco aldrabão que tudo faz para ter mais uns milhões de euros no seu império. Bill Clinton quase foi destituído por causa de affairs com algumas das suas colaboradoras. O que dizer então de Trump se se provarem as acusações de Cohen?