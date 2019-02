Esta quarta-feira, a Ucrânia renunciou à participação no festival da Eurovisão, depois de a televisão pública do país não ter conseguido um acordo com nenhum dos três primeiros classificados nacionais.

A estação pública de televisão da Ucrânia, a UA:PBC, anunciou hoje, segundo vários órgãos de comunicação internacionais, que "renuncia a participar no festival internacional da canção da Eurovisão 2019", que decorre em maio, em Israel.

O país tomou esta decisão depois de a vencedora do concurso nacional, Maruv, ter renunciado esta semana a representar o país por pressões políticas: "Sou cidadã ucraniana, pago impostos e amo a Ucrânia com toda a sinceridade. Mas não estou disposta a atuar sob lemas que convertem a minha participação no concurso numa campanha de promoção dos nossos políticos", escreveu Maruv na sua página na rede social Facebook.