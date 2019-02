A ex-ministra da Justiça e antiga procuradora-geral Jody Wilson-Raybould testemunhou perante o Comité Judicial do parlamento ter sofrido pressões do gabinete do primeiro-ministro, Justin Trudeau, para não investigar a construtora SNC-Lavalin, envolvida num escândalo de corrupção. Wilson-Raybould acabaria por ser despromovida, acabando por se demitir. As consequências deste testemunho poderão abalar as fundações do governo canadiano.

"Por um período de cerca de quatro meses, entre setembro e dezembro de 2018, sofri um consistente e sustentado esforço por parte de muitas pessoas dentro do governo para interferirem politicamente no exercício nas investigações que fiz enquanto procuradora-geral do Canadá, de modo a conseguir um acordo favorável à empresa SNC-Lavalin", testemunhou Wilson-Raybould.

"Estiveram envolvidas 11 pessoas nestas ações, do gabinete do primeiro-ministro e do ministro das finanças", revelou a ex-ministra, que menciona dezenas de reuniões, especificamente acerca da necessidade de parar as investigações à construtora, para além de ameaças veladas em telefonemas e conversas pessoais. O testemunho continuará pela noite dentro.