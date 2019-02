Em reação à decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que declarou improcedentes as intimações interpostas pelo Sindepor, dando razão à requisição civil decretada no dia 8 pelo governo, o sindicato emitiu um comunicado.

Para a estrutura sindical de Carlos Ramalho, que esteve em greve de fome na semana passada, o tribunal não deu razão ao governo.

No comunicado, o Sindepor defende que “o STA não deu razão ao governo, não decidiu que a greve dos enfermeiros era ilícita” e “não decidiu nem que tivesse havido qualquer espécie de incumprimento de serviços mínimos nem que a requisição civil decretada pelo governo fosse lícita”.

Por isso, o Sindicato promete "impugnar este Acórdão do STA por todos os meios processuais adequados ao efeito, e junto de todas as instâncias competentes, quer nacionais, quer internacionais, relembrando-se aqui que não seria a 1ª vez que o Estado Português acabaria condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem".