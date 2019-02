De acordo com o ISEG, estima-se que se situe entre os 1,6% e os 2%. A análise foi feita com base na informação do INE sobre o ano passado, que garante que a desaceleração de 2018 resultou de um menor crescimento do investimento e de um contributo mais negativo da procura externa líquida.

Na Síntese de Conjuntura de fevereiro, pode ler-se: "Segundo a estimativa rápida do INE, a taxa de crescimento real da economia portuguesa em 2018 foi de 2,1%, uma desaceleração de 0,7 pontos percentuais face a 2017 que teve por base um menor crescimento do Investimento e um contributo mais negativo da Procura Externa Líquida (devido ao menor crescimento das Exportações face às Importações). Na Zona Euro o crescimento foi de 1,8% em 2018, depois de 2,4% em 2017".

E é com "informação atualmente disponível, nomeadamente a expectativa de o crescimento da economia da Zona Euro e mundial continuar a desacelerar em 2019, e a prevalência de diversos fontes de risco decorrentes de tensões políticas, sociais e económicas não resolvidas, o crescimento da economia portuguesa deverá continuar a desacelerar em 2019, ainda que de forma moderada e a manter um ritmo de crescimento um pouco superior ao da Zona Euro".

O ISEG considera que, "tendo por base o atual contexto externo de menor crescimento e assumindo níveis de crescimento para as diferentes componentes da procura agregada em geral inferiores aos de 2018, prevê-se, como mais provável, que o crescimento em volume do PIB em 2019 volte a desacelerar e se venha a situar no intervalo [1,6% a 2,0%]".