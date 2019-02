O despiste de um camião no túnel do IC2, esta quarta-feira, levou ao corte do trânsito na zona do Parque das Nações, no sentido Norte-Sul, em Lisboa.

Segundo o Correio da Manhã, houve o derrame de parte da carga da viatura, que transportava líquido anticongelante.

Segundo fonte da PSP, citada pelo mesmo jornal, a operação para remover a viatura poderá demorar “várias horas”.

A mesma fonte adianta ainda que o motorista sofreu ferimentos “muito ligeiros”.

O acidente ocorreu pelas 17h10.