A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, já reagiu às declarações feitas por João Pedro Martins, que afirma que detetou ilegalidades na gestão dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), e esclareceu que desconhece quaisquer suspeitas de irregularidades.

“Não conheço nenhuma irregularidade. A concessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo foi uma concessão feita pelo Governo anterior há já uns anos, no tempo em que o doutor Aguiar-Branco era ministro da Defesa, o procedimento foi tratado e, como tal, não tenho conhecimento de qualquer irregularidade”, disse a governante em declarações aos jornalistas, à margem do lançamento do concurso para o prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos.

Ainda assim, a ministra mostrou-se preocupada com o assunto e disse que se iria “informar junto das autoridades competentes”. “Tratarei de saber o que se passa”, garantiu Ana Paula Vitorino.

Recorde-se que João Pedro Martins, presidente da Empordef, revelou esta quarta-feira que participou ao Ministério Público suspeitas de ilegalidades e irregularidades na gestão dos extintos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC).