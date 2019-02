Em agosto do ano passado nascia em Tóquio, no Japão, com 268 gramas, aquele que é considerado o bebé mais pequeno do mundo. Agora, esta quarta-feira, teve alta do hospital universitário de Keio.

Às 24 semanas de gestação o bebé não estava a ganhar peso e, por isso, os médicos decidiram realizar uma cesariana de emergência, depois de considerarem que a vida da criança estava em risco. De acordo com a Reuters, a criança passou os últimos sete meses na unidade de terapia neonatal e conseguiu chegar aos 3,2 quilos.

"Estou grata por ele ter crescido tanto porque, sinceramente, eu não tinha certeza se ele poderia sobreviver", disse a mãe da criança, citada pela Reuters.

Em declarações ao jornal ‘The Sun’, a pediadra Takeshi Armitsu referiu que esta história é um exemplo para todos os pais que vêm os seus filhos nascer prematuros.

"Quero que as pessoas saibam que há esperança que os bebés podem voltar para casa mesmo que nasçam pequenos", disse.

De acordo com o registo ‘Tiniest Babies’, que é administrado pela Universidade de Iowa, em 2015, uma menina nasceu na Alemanha com 252 gramas. Em 2009, também na Alemanha, um menino tinha nascido com 274 gramas.