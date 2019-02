O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Will Graves, poste norte-americano de 30 anos. Formado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Graves passou também pelo Japão (Akita Northern Happinets), Argentina (Boca Juniors e CD Libertad), Venezuela (Marinos de Anzoátegui), Islândia (Keflavík) e Israel (Maccabi Haifa) e assinou agora pelos dragões, após cumprir um período de experiência.

"O FC Porto deu-me a oportunidade de voltar a jogar e estou muito feliz por estar aqui. Confesso que não conhecia quase nada sobre o clube, mas assim que o meu agente me falou, fui pesquisar sobre o FC Porto e sei que é um clube muito grande, muito profissional e muito organizado. Sinto que estou num lugar especial", salientou o novo número 1 da equipa portista, muito elogiado pelo técnico Moncho López: "É um jogador que tem atuado sempre como 4 na sua carreira profissional. Com ele garantimos a ameaça de três pontos e uma forte presença física na linha interior e exterior, dada a sua capacidade para se ajustar a pares de diferentes caraterísticas técnicas e/ou físicas. Há que salientar a experiência adquirida competindo ao mais alto nível internacional; neste breve tempo connosco tem demonstrado uma ampla cultura tática e muita capacidade de aprendizagem."

Will Graves é assim o segundo reforço norte-americano garantido esta semana pelos dragões, depois de ter ficado fechado o regresso de Brad Tinsley. O base de 29 anos, que já havia jogado no FC Porto entre 2015 e 2017, desvinculou-se dos italianos do Junior Casale e já está à disposição de Moncho López.

Esta quarta-feira ficou também conhecido o emparelhamento dos quartos-de-final da Taça de Portugal, com o sorteio a ditar um clássico da modalidade: o Benfica vai defrontar a Ovarense, em jogo a realizar no próximo dia 15 de março. Os dragões deslocar-se-ão ao Barreiro no dia anterior, quando se regista também um duelo açoriano: o Lusitânia contra o Terceira Basket. Já a Oliveirense, campeã nacional, recebe os algarvios do Imortal.

Quartos de final da Taça de Portugal:

14 de março (quinta-feira)

Lusitânia (I) - Terceira Basket (I), 18:00

Barreirense (II) - FC Porto (I), 20:30

15 de março (sexta-feira)

Oliveirense (I) - Imortal (I), 18:00

Benfica (I) - Ovarense (I), 20:30