A partida da última madrugada entre os Oklahoma City Thunder e os Denver Nuggets terminou com a vitória destes últimos por 121-112, com a equipa de Denver a consolidar o segundo lugar na Conferência Oeste - os Thunder seguem logo atrás. O encontro, todavia, ficou marcado por um momento... insólito, no mínimo.

E tudo devido a um "empurrão" de um adepto a Russell Westbrook, que levou mesmo o base da equipa de Oklahoma a interromper a sua ação para trocar umas palavras com o "agressor". O problema é que o autor da inusitada ação foi... uma criança, que assistia ao encontro na primeira fila, ao lado do pai. Westbrook dirigiu-se então ao progenitor do jovem adepto, a quem ainda fez um gesto de carinho no fim da conversa.

"Ele empurrou-me, por isso disse ao pai que tinha que ter cuidado e controlar o filho. Não podem andar assim a bater nas pessoas e ele era o responsável pelo miúdo. Os adeptos podem dizer o que quiserem, mas não podem tocar nos jogadores", declarou o atleta dos Thunder após o fim do jogo, admitindo não ter percebido inicialmente que tinha sido uma criança a empurrá-lo.