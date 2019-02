A ministra da Saúde, Marta Temido, fez uma intervenção inicial no plenário da Assembleia da República, sobre o Serviço Nacional de Saúde onde defendeu que "o Governo não pode esgotar toda a capacidade de investimento de que dispõe (e que resulta da capacidade coletiva de gerar riqueza)" nos 128 445 trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A governante fez um diagnóstico da legislatura, sob a égide do PS, com números e assegurou que o o SNS tem mais trabalhadores face ao período pré-troika, ou seja, por comparação a dezembro de 2010. "Estas escolhas tiveram um custo. Elas representam 47% da receita adicional de 1.400 milhões de euros com que, desde o início da legislatura, decidimos reforçar o orçamento do SNS. Elas são o investimento a que escolhemos dar prioridade e que alguns nos acusam de não ter feito", afirmou a ministra.