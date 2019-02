João Proença, presidente do conselho geral e de supervisão da ADSE, negou o risco da ADSE entrar em falência e afirmou ser "totalmente falso" que o subsistema de saúde esteja com problemas financeiros.

Para o presidente do conselho é preciso que as receitas aumentem com a entrada de novos beneficiários e reforçar pessoal e instrumentos de gestão, isto porque, como lembrou, a ADSE realizou um estudo de sustentabilidade que recomendou este alargamento do número de beneficiários bem como a necessidade de novas convenções.

No entanto, depois de Sofia Portela, presidente do conselho diretivo da ADSE, ter afirmado que a ADSE está a fazer um novo estudo de sustentabilidade, João Proença considerou isso como sendo um "abuso".

Para João Proença, a publicação de novas tabelas é urgente, assim como a negociação do processo de regularização das faturas que levaram a ADSE a exigir mais de 38 milhões de euros aos grupos privados de hospitais. Isto não acontece por uma suposta "falta de cooperação" desses mesmos grupos privados.