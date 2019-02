O Nantes avançou, esta quarta-feira, com uma queixa na FIFA contra o Cardiff. Em causa está o atraso no pagamento relativo à transferência de Emiliano Sala, acordada em 15 milhões de euros.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, terminou no passado dia 26 de janeiro o prazo para o pagamento da primeira prestação – no valor de seis milhões de euros. A 5 de fevereiro o clube francês entrou em contacto com o emblema gaulês para resolver a situação. No entanto, o Carfiff não deu seguimento ao caso.

Agora, o Nantes recorreu à FIFA para que o caso se resolva o mais rapidamente possível.

Recorde-se que Sala morreu após a queda do avião que o transportava para o País de Gales, apenas três dias depois de a transferência ser oficialmente anunciada.