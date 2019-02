Segundo o movimento político Braga para Todos, que ainda não tornou público se vai apoiar ou terá elementos a integrar listas às eleições europeias, apesar de admitir convites, “fazemos agora mais um debate para discutir a política e o porque dos jovens cada vez se afastarem mais, preferindo o ativismo”.

“A base da discussão será direcionada para os jovens e a política, dado que o movimento político surgente em agosto de 2018 para colmatar a falta de forças políticas partidárias ou cívicas a defender o ecocentrismo, onde animais e natureza são equiparados à espécie humana como detentores de direitos”, refere Elda Fernandes.

Como aquela responsável explicita, “este nosso movimento visa ser uma voz contra o antropocentrismo, que teve o seu sentido na modernidade e muito vangloriado pela filosofia da época, mas, hoje já sem razão de o ser, e visível no estado do nosso planeta, que afeta-nos a todos, por isso, o nosso movimento é declaradamente contra o antropocentrismo, mas, a favor da harmonia e respeito pelas restantes espécies e pela natureza, e isto, sobrepõe por logicidade o veganismo e a urgência de desplastificar o planeta entre outras medidas, mas, como a nossa ação é local trabalhamos em prol de lutas possíveis dentro da cidade e muitas já ouvidas pelo edil, como a implementação de copos reutilizáveis na Festa Branca, o pedido do não uso de balões, entre muitos outros”.

Aposta nas políticas animais

Elda Fernandes recorda que “já foram atendidos como a implementação de políticas animais, no entanto, queremos ir além este ano, e este debate será uma espécie de reunião entre elementos do movimento que estarão presentes e quem quiser ajudar com propostas políticas, visto que será com a porta aberta, como todas as nossas ações, no entanto, alertamos os jovens de ser urgente a sua participação política e gostávamos de ouvi-los, e registar as suas sugestões, pois, já estamos a preparar o nosso programa para as autárquicas, e queremos que seja um programa feito pelos bracarenses, onde apenas seremos a voz deles”.

Sobre o encontro “Os Jovens e a Política”, o movimento que terá no final de Março o Festival Vegan, mais um projeto do Braga para Todos que tem também na organização mais associações, o movimento diz que será uma conversa informal, mas, sempre com escuta ativa ao que os presentes propõem, será um encontro pequeno em comparação com o dia 30 e 3,1 que é o Festival Vegan, o pioneiro na cidade, mas, mesmo nos eventos ou reuniões do movimento surgem importantes temas, aliás, a nossa agenda é feita pelos integrantes do movimento e por bracarenses que cada vez mais nos contactam para lhes dar voz e isso é gratificante”, diz o movimento político independente Braga para Todos.

“Não ter memória curta”

“Recorde-se que o movimento começou por uma petição a pedir políticas animais para Braga e levou a coligação juntos por Braga, que ganhou com maioria a por todas as propostas do movimento como o CED para gatos, ambulância, esterilização e todos os animais na proposta eleitoral, mais tarde o movimento conseguiu sensibilizar Ricardo Rio a usar copos reutilizáveis na Festa Branca e ainda a estes serem estendidos aos eventos do Altice Fórum, entre muitas outras batalhas com o edil, com o qual admitem não ter relação nem boa nem má”.

“Não temos qualquer relação com nenhum partido, nem com o edil, por vezes o Nós Cidadãos apoia as nossas ações quando há pontos em comum, também no caso da feira de Braga estamos no lado do PS, mas na venda da Confiança, por exemplo, estamos com Ricardo Rio, a nossa agenda é independente, também já pedimos apoio ao PAN que tem pontos em comum connosco, mas recusaram, porque não responder é recusar como aconteceu por exemplo na luta pelo circo sem animais, outra vitória que tivemos, mas isso não nos afeta, pelo contrário fortalece-nos e mostra-nos que devemos lutar contra o oportunismo partidário, porque nos animais, ambiente, diminuição dos plásticos, reforma na recolha de resíduos, estamos e sempre estivemos sozinhos, e agora quem aparecer não é porque se preocupa com Braga, mas apenas quer votos, esperamos que a memória dos bracarenses não seja curta”.

Sobre as eleições europeias

Acerca das eleições europeias, o Braga para Todos, na voz de Elda Fernandes, afirma ter recebido vários convites, “como propostas para ajudar partidos políticos existentes, no entanto, também vamos discutir este ponto neste encontro, não vamos apoiar apenas para ter alguém na lista, isso não nos diz nada, não nos movemos por cargos ou por destaques, o que carateriza o movimento é ser uma oposição credível e próxima de todos, e queremos continuar nessa linha, partidos sem trabalho na cidade que pretendem usar o nosso trabalho para arranjar alguns votos e depois defender o contrário ao que os bracarenses querem não vamos apoiar, nem esses, e muito menos aqueles que nunca apoiaram as nossas ações que visam o melhor para a cidade, em Braga”.

Ainda de acordo com Elda Fernandes, “somos a única oposição consciente que defendem os bracarenses, os outros defendem mais interesses pessoais que políticos e pior surgem apenas nas vésperas das eleições e repudiamos esse comportamento”.