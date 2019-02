Com visão e estratégia, é possívelter resultados em política

Se, mesmo hoje, a nossa predisposição pode ser tida como ambiciosa, imagine-se em 2011. Vivíamos um tsunami social sem precedentes e, mesmo assim, lutámos para que ninguém ficasse para trás

Peter Druker, um dos homens que mais influenciaram o meu percurso profissional, costumava dizer que a estratégia é uma commodity; a execução, uma arte.

Transportei esse ensinamento das empresas para a política. Do setor privado para o setor público.

Completei este mês oito anos à frente da Câmara Municipal de Cascais. E posso dizer, com serenidade e sem falsas modéstias, que temos tido muito de ambas – estratégia e execução. Isso explica parte do nosso sucesso.

Em oito anos conseguimos continuar a fazer de Cascais um dos melhores lugares para viver. Consertámos muitos problemas do passado que eram obstáculos ao desenvolvimento. Trabalhámos para a coesão social e territorial do concelho, somos dos municípios com a taxa de desemprego mais baixa e com um Estado social local mais forte. Lançámos as sementes para um crescimento sustentável.

Quando se pensa no que de bom a vida tem – seja a natureza, o pluralismo, a segurança, a cultura ou a identidade –, Cascais está no top of mind. Por direito próprio. É uma conquista de todos os que fazem deste concelho aquilo que ele é.

Quando em 2011 assumi a presidência, no auge da crise financeira, definimos a nossa visão: fazer de Cascais o melhor lugar para viver um dia, uma semana ou uma vida inteira. Repare, não há ambição mais democrática: incluir todos os cidadãos no projeto comum de qualidade de vida.

Venci duas eleições entretanto. E devo dizer que nunca fui a votos com um programa político – documentos que toda a gente sabe que nascem para não serem cumpridos.

Todavia, apresentei-me sempre com a mesma visão e com uma estratégia capaz de sustentar essa visão. Isso explica que tenhamos concretizado muitos dos nossos objetivos, independentemente das circunstâncias.

Em 2019 continuamos a ser movidos a objetivos ambiciosos. Elegemos como prioritárias cinco áreas de atuação estratégica, para que o nosso Estado social local se cumpra.

Na saúde estamos a construir duas novas unidades de saúde familiar e a ampliar uma terceira. Para que todos os cascalenses possam ter médico de família. Para que o SNS tenha um reforço de respostas conveniente para quem mais precisa.

Na educação, depois de um investimento de dezenas de milhões de euros nas escolas da rede municipal, temos finalmente luz verde do primeiro-ministro para fazer as obras nas escolas que o Estado central durante anos deixou degradar. Para que a escola pública compita de igual para igual com os privados. Para que as famílias tenham mais e melhor escolha.

Na segurança pública, já não falta muito para que terminem as obras da Esquadra da Divisão da PSP de Cascais. Trinta anos depois do início da construção, a polícia vai finalmente mudar-se para uma casa que dignifica a instituição e o Estado, ao mesmo tempo que sai reforçada a sua capacidade de garantir a segurança dos cidadãos.

Na mobilidade fomos os primeiros a defender o passe metropolitano e não nos cansamos de pedir uma solução para a Linha de Cascais e outra para a A5. Estamos na linha da frente no desen-volvimento da mobilidade como um serviço. Criámos centenas de lugares de estacionamento, oferecemos novas rotas de autocarro e demos prioridade ao transporte suave (a bicicleta), ao mesmo tempo que se esmagaram os preços e se ligou o transporte público à tecnologia (telemóveis ou computadores). Continuamos a inovar na mobilidade e, já no início de março, teremos o resultado do concurso público internacional para a nova concessão de transporte público rodoviário no concelho.

O quinto e último pilar estratégico, onde concentraremos muitos recursos e energia política nos próximos tempos, é a habitação pública. Ou, como dizemos em Cascais, promovendo a a mudança de paradigma para cumprirmos a função social da habitação.

O municipalismo não pode continuar a fechar os olhos perante aquele que é, hoje, o mais grave problema de desigualdade na sociedade portuguesa.

Mais do que um emprego, talvez seja a habitação a maior condicionante na vida dos portugueses.

As dinâmicas do mercado excluíram muitos portugueses do mercado de compra e arrendamento. E se as classes mais desfavorecidas continuam a ter na habitação social uma resposta, os jovens profissionais e as classes médias vêm-se empurradas para fora dos núcleos de origem. Com tudo o que isso significa em termos de perda de redes familiares e capacidade de mobilidade social. É para os velhos e novos desafios da habitação que estamos a trabalhar, desbravando caminho sobre as políticas municipais para o futuro. (A este propósito, já nos próximos dias 13 e 14 de março, juntamos os maiores especialistas da matéria para o i Congresso da Habitação.)

Cumpri este mês oito anos à frente da Câmara Municipal de Cascais. Tem sido a maior honra da minha vida servir os meus concidadãos. Hoje, como em 2011, estou em condições de reforçar o meu compromisso: política executiva, só autárquica e só em Cascais.

Continuemos, pois, a preparar o futuro e a fazer deste concelho o melhor lugar para viver um dia, uma semana ou uma vida inteira.

