Um incêndio deflagrou na maior estação ferroviária da cidade egípcia do Cairo. Pelo menos vinte pessoas morreram e mais de quarenta ficaram feridas.

A Sky News avança que o fogo terá sido provocado pela explosão de um depósito de combustível.

A AP adianta que um comboio de alta velocidade chocou contra o depósito, dando origem ao incêndio.

O número de vítimas mortais pode aumentar, no Twitter há já relatos que dão conta de um balaço mais trágico.

