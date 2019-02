O juiz Carlos Alexandre sofreu, esta terça-feira, um acidente de viação, quando estava a acompanhar uma equipa de inspetores da Unidade de Combate à Corrupção da Judiciária a caminho de uma operação.

O magistrado sofreu ferimentos e precisou de assistência hospitalar, tendo sido visto no hospital de Aveiro.

No entanto ainda conseguiu seguir com a Polícia Judiciária para realizar as buscas, em Esposende, a médicos suspeitos de fraude ao SNS.

O carro, onde estava Carlos Alexandre, passava o quilómetro 240 na A1, quando camião de matrícula espanhola se terá atravessado à frente do veículo onde estava o magistrado, o que obrigou o motorista a travar, não conseguindo no entanto impedir uma colisão violenta.