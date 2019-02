Um jovem de 22 anos acusa cinco seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa, de o terem agredido numa zona privada daquele estabelecimento. O cliente alega ter estado sequestrado durante pelo menos 20 minutos.

A agressão terá acontecido na madrugada de sábado passado, o jovem estava numa zona VIP daquele espaço, quando "reagiu ao sentir-se agarrado nas costas", escreve o Correio da Manhã.

O queixoso admite ter empurrado um segurança e conta que a violência começou após esse momento.

De acordo com o seu relato, o segurança imobilizou-o e, com a ajuda de mais quatro colegas, aplicou-lhe um golpe mata-leão, que fez com que desmaiasse.

Terá sido depois arrastado para uma zona privada da discoteca, onde alega ter sido espancado durante cerca de 20 minutos, ficando sem o telemóvel.

A PSP foi chamada pela vítima e pelos amigos e pediu à gerência do Urban Beach as imagens da videovigilância.



Sublinhe-se que esta nova queixa de violência no Urban surge quando três ex-seguranças da discoteca estão em julgamento, no Campus de Justiça, em Lisboa, acusados do homicídio qualificado tentado de dois jovens.



Nessa mesma madrugada, pouco depois registou-se também um incidente, que não terá qualquer relação com o primeiro, quando três jovens foram esfaqueados junto à mesma discoteca.