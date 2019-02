O IPMA aponta para vários períodos de chuva fraca no litoral a partir do início da manhã. Esta quarta-feira, o céu ficará gradualmente muito nublado a partir do início da manhã.

Na Grande Lisboa a previsão é de céu pouco nublado com possibilidade de chuva fraca, sendo que as temperaturas vão variar entre os 10 graus de mínima e os 18 de máxima.

O céu estará pouco nublado a Norte e a chuva também vai estar à espreita com as temperaturas máximas a atingir os 17 graus.

Quanto às temperaturas mínimas em Portugal continental vão variar entre os 3 graus, em Bragança, e os 12 graus, em Faro. Já as máximas vão variar entre os 15 graus, na Guarda, e os 20 graus em Setúbal e Santarém.